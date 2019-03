Die 1997 gegründete Psych/Noise/Kraut-Legende aus Brooklyn ist eine essenzielle Triebfeder der New Yorker Experimental-Music-Community.

Bekannt sind Oneida von Anbeginn für ihre improvisierten, bis zu zehn Stunden andauernden Performances in urbanen Locations oder Art Spaces wie Lagerräumen, leer stehenden Theatern oder Geschäften, auf Parkplätzen und in Garagen, auf Booten und in Industriebauten. Hier stellen sie ihr zwölftes Studioalbum „Romance“ vor. Support: CPU 2 & V. -pat