The Movement & Clowns

Nach dem Mod-Rock-Trio The Movement aus Kopenhagen müsste das Hackerei-Wochenende eigentlich nochmal von vorn beginnen.

Denn Clowns, die HC-Überflieger aus Down Under, stellen ihre im April releaste Platte „Nature/Nurture“ vor. Wer das „Visions“-Album des Monats samt der ebenfalls neuen nur im Pre-Order-Bundle mit der Scheibe erhältlichen pikanten Clowns-BBQ-Sauce „May I Be Extinguished“ in handnummerierten Flaschen oder aber zwei Konzerttickets gewinnen möchte, mailt bis Fr, 5.7. unterm Stichwort „Grillen mit den Clowns“ an verlosung@inka-magazin.de.

Support kommt wie schon fast selbstverständlich vom KA-Schweinerock-Trio Sickboyz, die Fans von The Bronx, John Coffey und natürlich den Clowns einmal mehr ihr Debüt „Slightly Damaged“ entgegenbrüllen. -pat