Zwölf Jahre Alte Hackerei

Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass wir einen Flyer als Bildmotiv einsetzen, aber beim Hackerei-Jahresfest machen wir gerne eine Ausnahme.

Auch wenn die Gestaltung diesmal nicht von der Karlsruher Künstlerin Tinka Stock stammt, die an der hiesigen Kunstakademie studierte, sondern von Manu Millot. Das zweitägige Konzertprogramm eröffnen am Fr, 10.5. Karlsruhes Weird Owls (Garage), es folgen die Bad Mojos (Lo-Fi-Garage-Punk) aus der Schweiz, dann überreichen die US-Protopunks Zig Zags ihr neues Album „They’ll Never Take Us Alive“. DJ-Party on machen anschließend Tex Dixigas und Ugly Robin (60ies, Northern Soul, Garage).

Der Sa, 11.5. startet mit den im Sprachgebrauch auf ihren letzten Namensbestandteil heruntergebrochenen Karlsruher Skate-Metal-Punks You Don’t Know The Hausverwaltung, bevor die Düsseldorfer Drum’n’Bass-Punk-Asseln 100 Blumen Atari Teenage Riot und Feine Sahne Fischfilet ineinander verrennen lassen. Zur Krönung gratuliert Knochenfabrik-Frontmann Claus Lüer mit seinen Chefdenkern aus Köln. Die After-Show-Party schmeißt DJ Bocky.

Außerdem wird an beiden Tagen ab 20 Uhr in der Fleischbar Karaoke geschmettert und der fürs Hackerei-Konzertprogramm sorgende Verein Subculture And Underground (SAU e.V.) wirbt mit Charme und Shots um neue Club-Member. -pat