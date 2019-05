Das Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts ruft anlässlich der bevorstehenden Kommunal- und Europawahl zu einer Demonstration unter dem Motto „Ihr habt die Wahl: Aktiv dem Rechtsruck entgegentreten!“ auf.

Über 40 Organisationen haben den Aufruf unterschrieben. „Wir werden an diesem Tag die bunte und solidarische Zivilgesellschaft sichtbar machen und klar zeigen, dass wir auch im nächsten Gemeinderat keine rechte Hetze haben wollen“, so Sabine Zürn aus dem Koordinierungsrat des Netzwerks. Denn auch in Karlsruhe ist die AfD mit zwei Abgeordneten im Gemeinderat vertreten. Diese versuchen mit rassistischer Rhetorik Sozialstaat und Migration gegeneinander auszuspielen.

Die Demo zieht mit einem Musik-Truck quer durch die Stadt, bevor sie am Friedrichsplatz mit einer Abschlusskundgebung endet. Neben Redebeiträgen verschiedener Netzwerkpartner werden DJs und zwei Karlsruher Bands die Demo musikalisch begleiten. -ps/pat