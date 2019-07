Die Herangehensweise bei Onlinepartnerbörsen ist ja immer ähnlich.

Wer macht den ersten Schritt? Wer den nächsten? Und was ergibt der Abgleich des virtuellen Bildes mit der Realität? Bei „Draußen daten“ läuft das anders, denn hier findet das Kennenlernen beim Wandern statt, Schritt für Schritt. Seit vergangenen Herbst bieten die drei Gründer, alle selbst begeisterte Wanderer aus der Region, verschiedene Touren an, bei denen das Wandern das Bindeglied zwischen der Partnersuche und einem schönen Tag in der Natur ist. Gebucht wird online, dann kommt man einfach zum vereinbarten Treffpunkt, wo der Tourguide schon wartet.

In der Regel sind die Wanderungen so konzipiert, dass sie auch von ungeübten Teilnehmern gut bewältigt werden können; verschiedene Schwierigkeitsstufen und eine grobe Einteilung in Altersklassen stellen sicher, dass für jeden und jede etwas dabei ist – sei’s die gemütliche Abendwanderung rund ums Karlsruher Schloss mit anschließender Einkehr im MultiKulti, sei’s die Halbtageswanderung auf den Baden-Badener Merkur oder die Tagestour von Neustadt zur Hambacher Hütte auf der Hohen Loog. Weitere Touren und Events sind in Planung – denn garantiert gibt es zwischen Stuttgart und Freiburg mehr Singles als Wanderwege! -bes