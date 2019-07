„Fahren und genießen“ lautet das Credo von Palatina Events aus Landau, wenn es mit dem hellblauen VW-Bulli Baujahr 79 durch die Südpfalz und das Elsass geht.

Bis zu sieben Ausflügler lassen auf dem Weg zu Sehenswürdigkeiten und Weingütern die schöne Landschaft an sich vorüberziehen, während im T2 nostalgische Schlager-Musik der 50er bis 70er Jahre läuft. Die Tages- und Halbtagestouren können aber auch ganz individuell nach den Vorstellungen der Fahrgäste gestaltet werden und sind als Gutschein eine ideale außergewöhnliche Geschenkidee! Für große Gruppen stehen drei Mercedes-Busse aus den 60ern parat, in denen bis zu 20 bzw. 33 Personen Platz finden.

