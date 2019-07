Die Ausstellung „Raum für Merkwürdiges“ von Christiane Weber und Sönke Frank, die beide auch Bandmitglieder von Ostgold sind, bespielt die Orgelfabrik mit Tanz, Konzerten und einer Lesung.

Bei der Vernissage am So, 30.6., 18 Uhr, steht die Tanz-Performance „Ich sehe was du nicht siehst“ mit Projektionen und Liveklängen auf dem Programm. Tanz-Werk, die Companie des Tanz-Raumes Rastatt (Leitung Romina Becker), entwirft Szenen zu den Bildern und Objekten der Ausstellung: Eine Improvisation mit choreografischen Elementen, Musik mit Tanz und Performance (weit. Aufführung Fr, 5.6., 20 Uhr).

Ab 20 Uhr spielt dann die fünfköpfige Karlsruher Band Ostgold Musik zwischen Tango Nuevo und Balkan, flankiert von Texten und Projektionen aus dem Buch „Ostgold“ (2017), gelesen von Dirk Lundberg. Den Abschluss bilden Konzerte mit Chupchik (Sa, 6.7., 20 Uhr ) und dem Duo Atembogen am So, 7.7., ab 15 Uhr zum Klezmerkaffee. Eintritt frei, Spenden erbeten. -rw