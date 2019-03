„uniKAte“ & Design in der City

Nachdem die Schaufenster-Design-Aktion rund die Messen „Eunique“ und „Loft“ im letzten Jahr für viele Beteiligte wenig schön verlaufen ist, haben wir uns u.a. in Koop mit dem BdK dazu entschlossen, selbst etwas auf die Beine zu stellen.

Denn „Raum für Kunst und Kultur im Karlsruher Einzelhandel“ – das gab es bereits lange vor dem „Stadtfenster“ und anderen Designwochen: 2011 veranstaltete die Initiative Kunsttransit mit INKA eine stadtweite Fotoausstellung im Rahmen der „KulturZeitRäume“.

Nach dem Aus der Kunsthandwerksmesse „Eunique“ lassen wir nun das damalige Motto „uniKAte“ aufleben und planen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Bund der Kunsthandwerker und verschiedenen Partnern wie der Messe Karlsruhe vom Wochenende 17.-19.5. bis Anfang Juni Unikatschauen und -präsentationen rund um die „Designkaufhaus“-Messe „Loft“ (24.-26.5.), auf der es einen Gemeinschaftsstand geben soll.

Neben Schaufensterausstellungen von BdK-Mitgliedern und anderen Unikatkünstlern sind eine Vernissage (Südliche Waldstraße) und Finissage (Gutenbergplatz) mit Livemusik, ein Stand beim Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz (Sa, 18.5.) sowie eine Verkaufsausstellung am „Internationalen Museumstag“ (So, 19.5.) in der Majolika angedacht.

Interessierte Einzelhändler, Gastronomen und Designer melden sich bis spätestens 28.2. bei Julia Heiß (Tel.: 0721/46 71 70 60, julia.heiss@inka-magazin.de), je eher, desto besser. Eigene Vorschläge sind willkommen! -pat