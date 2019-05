Fumio Onishi hatte einen Auftrag.

Doch es ist ein bisschen was schiefgegangen in Berlin... Der Yakuza-Killer muss fliehen und sucht gemeinsam mit seiner deutschen Freundin Nikola Unterschlupf in Tokio. Nach „Der Arm des Kraken“ ist „Das Jahr der Katze“ der zweite Yakuza-Thriller von Christoph Peters. Der Autor, der in Karlsruhe Malerei studiert hat, lässt erneut in ein Reich der rätselhaften Traditionen und eines tiefen Widerspruchs zwischen blutiger Kriminalität und höchster Kultiviertheit schnuppern. -bes